Oberlandesgericht Hamm Justiz Facebook-Eintrag: Corona-Leugner vor Oberlandesgericht Von dpa | 27.06.2023, 02:48 Uhr

Ein mutmaßlicher Corona-Leugner montiert den Sprecher der Hamburger Polizei in eine SS-Uniform und postet die Fotomontage mit einem Spruch in den sozialen Medien. Der Fall geht jetzt in die dritte Instanz - ans Oberlandesgericht in Hamm.