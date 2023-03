Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Explosionsgefahr durch Gasleck in Wohnhaus Von dpa | 23.03.2023, 16:22 Uhr

Wegen akuter Explosionsgefahr in einer Wohnung in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) ist die Feuerwehr ausgerückt. Laut Einsatzbericht vom Donnerstag war durch eine bei Renovierungsarbeiten beschädigte Gasleitung am Vortag Gas ausgetreten. Die Bewohner verließen das Haus selbst, wie es hieß. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Einsatzkräften mit Atemschutz in dem stark mit Gas belasteten Gebäude vor Ort. Die Gasversorgung zu dem Wohnhaus sei unterbrochen, bis die Leitung repariert werde, teilte die Feuerwehr mit.