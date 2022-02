Gesprengter Geldautomat FOTO: Matthias Balk Nordrhein-westfalen Explosion schreckt Anwohner auf: Geldautomatensprengung Von dpa | 26.02.2022, 09:12 Uhr | Update vor 46 Min.

Mehrere Detonationen haben Anwohner in Würselen (Landkreis Aachen) am frühen Samstagmorgen aus dem Schlaf gerissen: Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten, wie die Polizei mitteilte. Mit hoher Geschwindigkeit seien die Unbekannten anschließend in einem roten Wagen vom Tatort geflohen. Zeugen beobachteten die Automatensprengung im Gewerbegebiet. Der Automat war in einem Container eingebaut, der durch die Wucht der Explosion erheblich beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.