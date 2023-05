Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Stand der Ermittlungen Explosion in Ratingen: Verdächtiger schweigt Von dpa | 23.05.2023, 16:12 Uhr

Nach der Explosion mit 35 Verletzten in einem Ratinger Hochhaus verweigert der Verdächtige auch mit dem Psychiater das Gespräch. Das hat eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt, die den Psychiater in dem Fall beauftragt hatte.