Explosion in Ratingen: Acht Verletzte auf Intensivstationen Von dpa | 15.05.2023, 15:25 Uhr

Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf werden nach wie vor acht Schwerverletzte in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt. Das hat ein Polizeisprecher am Montag in Düsseldorf mitgeteilt. Ein 57-jähriger Ratinger soll die Explosion ausgelöst haben, als Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür öffneten. Sie vermuteten in der Wohnung eine hilflose Person. Weil der Briefkasten überquoll, hatte die Vermieterin die Behörden informiert.