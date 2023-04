Ermittlungen nach Explosion in Eschweiler Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Städteregion Aachen Explosion in Eschweiler: Verletzte weiter in Lebensgefahr Von dpa | 03.04.2023, 13:36 Uhr

Nach der Hausexplosion im Zentrum von Eschweiler bei Aachen schweben zwei Verletzte weiter in Lebensgefahr. Zu ihrem Zustand gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Montag. Von insgesamt 15 Verletzten waren den Angaben zufolge vier in Krankenhäuser gekommen.