Explosion in Eschweiler: Reul dankt Einsatzkräften Von dpa | 31.03.2023, 13:30 Uhr

Nach der verheerenden Explosion in Eschweiler bei Aachen hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) den Einsatzkräften gedankt. Sie hätten „unter Inkaufnahme eigener Risiken alles getan, um die Bewohner des Hauses schnellstmöglich zu retten“, sagte Reul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Für sie ist das selbstverständlich, aber trotzdem sage ich Ihnen ausdrücklich: Danke!“ Er sei in Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen.