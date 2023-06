Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Unna Explosion eines Gaskochers: Mann lebensgefährlich verletzt Von dpa | 26.06.2023, 12:48 Uhr

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus ist in Lünen bei Dortmund ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich die Explosion aus ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung am Samstag ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Gaskocher explodiert.