Explosion: „Ein Feuerball kam auf die Kollegen zu" Von dpa | 11.05.2023, 19:01 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei geht davon aus, dass ein 57-Jähriger absichtlich eine Explosion in einem Ratinger Hochhaus ausgelöst und dabei mehrere Menschen schwer verletzt hat. „Das liegt auf der Hand“, sagte der Düsseldorfer Polizeisprecher Raimund Dockter am Donnerstagabend in Ratingen.