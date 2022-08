ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Geisterbahn Explosion auf Kirmes: „handelsübliche“ Substanzen benutzt Von dpa | 10.08.2022, 07:58 Uhr

Nach der Explosion in einer Geisterbahn auf der Annakirmes in Düren kennen die Ermittler nun Details über den Sprengsatz. Es seien handelsübliche Substanzen gemischt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er machte keine genaueren Angaben, um Nachahmungstaten zu vermeiden. Tatsächlich sei es aber so, dass die Zutaten - wenn sie zusammen kommen - reagieren und ein Gas entwickelten. So sei die Flasche explodiert. Ein Zusammenhang mit der Explosion in einer Geisterbahn auf der Düsseldorfer Kirmes wird weiter überprüft.