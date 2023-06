Fernunterricht Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Experten: Schulen auf KI als Teil der Realität vorbereiten Von dpa | 15.06.2023, 14:28 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) und Programme wie ChatGPT werden nach Einschätzung von Bildungsexperten auch in den Schulen eine wachsende Rolle spielen. „KI ist Teil der Realität - und es ist nicht hilfreich, nur auf das zu schauen, was daran schwierig werden könnte“, sagte die Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS), Nele McElvany, am Donnerstag am Rande einer Tagung in Dortmund. „Schülerinnen und Schüler müssen lernen, wie sie mit den Informationen umgehen, die ChatGPT ausspuckt, wie sie die Quellen dahinter überprüfen und kritisch bewerten.“