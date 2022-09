Gefängnis Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Europarat Experten monieren psychiatrische Versorgung in Gefängnissen Von dpa | 14.09.2022, 16:42 Uhr

Experten des Europarats kritisieren die schlechte psychiatrische Versorgung in deutschen Gefängnissen. Trotz vieler positiver Aspekte in den Einrichtungen seien die lange Einzelhaft und mangelnde psychiatrische Behandlung in einigen Haftanstalten beunruhigend, heißt es in einem Bericht des Anti-Folter-Komitees, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.