Energetische Modernisierung Experten: 30 Prozent der Gebäude sind für Sanierung geeignet Von dpa | 19.10.2023, 06:57 Uhr | Update vor 7 Min. Serielle Sanierung bei Vonovia Foto: Bernd Thissen/dpa

Bei der energetischen Modernisierung sind etwa drei von zehn Gebäuden in Deutschland für eine serielle Sanierung mit vorgefertigten Fassadenelementen geeignet. Darauf hat die Deutsche Energie-Agentur (Dena) am Donnerstag anlässlich eines Fachkongresses in Berlin hingewiesen. „Große Bestände lassen sich so mit weniger Fachkräften in kürzerer Zeit auf den klimaneutralen NetZero-Standard bringen.“