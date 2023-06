Nach Brand in St. Augustin mit zwei toten Feuerwehrleuten Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Experte: Tod von Feuerwehrleuten stellt System nicht infrage Von dpa | 19.06.2023, 14:12 Uhr

Der Einsatztod von Feuerwehrleuten ist in Deutschland nach Angaben des Brandschutz-Experten Frank Hachemer sehr selten. „Bundesweit sind 1,3 Millionen Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, und zum Glück bleiben die allermeisten unversehrt“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands am Montag der Deutschen Presse-Agentur.