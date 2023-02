Autobranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer Foto: Nicolas Blandin/dpa-tmn/dpa/Archivbild up-down up-down Automobilbranche Experte sieht steigende Risiken für Batterie-Investitionen Von dpa | 27.02.2023, 06:01 Uhr

Tesla lässt offen, wann die komplette Batteriefertigung in der deutschen Fabrik startet - die Priorität liegt wegen steuerlicher Förderung erstmal in den USA. Autoexperte Dudenhöffer sieht in Deutschland noch weitere Bremsfaktoren für Investitionen.