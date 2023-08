Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Ex-Vereinschef wegen Untreue in 500 Fällen verurteilt Von dpa | 01.08.2023, 14:57 Uhr | Update vor 36 Min.

Der frühere Vorstandsvorsitzende eines sozial tätigen Vereins ist am Dienstag wegen gewerbsmäßiger Untreue in 492 Fällen zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Duisburger Landgericht verpflichtete den heute 41-Jährigen zudem, binnen vier Jahren 200.000 Euro Wiedergutmachung zu leisten. Der Angeklagte hatte die Taten gestanden und Reue gezeigt, was die Kammer berücksichtigt habe, sagte ein Gerichtssprecher. Zudem habe er bereits 625.000 Euro an Wiedergutmachung geleistet - zum Teil seien darin auch Steuerschulden enthalten gewesen.