Prozesse Ex-Sparda-Bank-Chef: Landgericht will Urteil verkünden Von dpa | 28.10.2022, 03:04 Uhr

Muss ein früherer Bank-Chef ins Gefängnis? Die Staatsanwaltschaft meint ja. Das Landgericht in Münster will am Freitag ein Urteil zum ehemaligen Vorstandschef der Sparda-Bank Münster verkünden.