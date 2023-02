Christliches Kreuz Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Ex-Pfarrer berichtet im Gottesdienst von Übergriff Von dpa | 13.02.2023, 15:43 Uhr

Ein emeritierter Pastor hat beim Sonntagsgottesdienst in Rhede in einer persönlichen Erklärung von einem Übergriff auf einen jungen Mann vor gut 30 Jahren berichtet. Der 82-jährige Ex-Pastor, der in der Pfarrei St. Gudula weiterhin bei Gottesdiensten, Taufen oder Beerdigungen aktiv war, erklärte der Gemeinde, dass er sich Ende der 1980er Jahre einem volljährigen jungen Erwachsenen in „grenzverletzender Weise genähert“ habe, wie die Pfarrei mitteilte. Deshalb habe er dem Münsteraner Bischof Felix Genn seinen Rückzug von allen Aufgaben angeboten. Zuvor hatte der WDR berichtet.