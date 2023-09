Polizeieinsatz Ex-Freund nach Messerattacke auf Frau mit Baby festgenommen Von dpa | 13.09.2023, 14:21 Uhr | Update vor 51 Min. Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Zweieinhalb Wochen nach einem Messerangriff auf eine 27-Jährige mit ihrem Säugling in Lünen hat die Polizei den gesuchten Ex-Partner als Tatverdächtigen festgenommen. Einsatzkräfte fanden den 31-Jährigen am Mittwoch in seinem Wohnort Nottuln. Laut Mitteilung wirft die Staatsanwaltschaft ihm versuchten Mord vor.