Öffentlicher Dienst Ex-Fotomodell will Polizistin werden: Klage zurückgezogen Von dpa | 05.07.2022, 09:42 Uhr

Ein ehemaliges Fotomodell hat eine Klage auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst zurückgezogen. Der Fall sollte am Dienstag vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhandelt werden. Ihr Anwalt habe die entsprechende Klage nun kurzfristig zurückgezogen, teilte das Gericht mit. Bei ihrer Bewerbung war die 34-jährige Anwärterin aus Krefeld wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ abgelehnt worden. Sie hatte deshalb das Land Nordrhein-Westfalen auf Einstellung verklagt.