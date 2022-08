ARCHIV - Das Logo von Evonik leuchtet an der Zentrale. Foto: Nico Kurth/dpa FOTO: Nico Kurth up-down up-down Chemiekonzern Evonik will Erdgas ersetzen: In Deutschland bis 40 Prozent Von dpa | 08.08.2022, 13:43 Uhr

Der Chemiekonzern Evonik will an seinen deutschen Standorten Erdgas teilweise durch andere Stoffe ersetzen. Insgesamt könnten bis zu 40 Prozent des deutschen Evonik-Erdgasbezugs ohne nennenswerte Einschränkung der Chemieproduktion ersetzt werden, berichtete das Unternehmen am Montag in Essen. Evonik bezieht nach eigenen Angaben insgesamt rund 15 Terawattstunden (TWh) Erdgas pro Jahr. Es wird zum überwiegenden Teil zur Energie- und Dampferzeugung genutzt. Gut ein Drittel davon entfällt auf Deutschland, also rund 5 TWh. Die Menge entspricht rund 0,5 Prozent des gesamten Erdgasverbrauchs in Deutschland im vergangenen Jahr.