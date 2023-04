Evonik Foto: Nico Kurth/dpa/Archivbild up-down up-down Chemie Evonik verkauft Standort Lülsdorf an Luxemburger Gruppe Von dpa | 06.04.2023, 15:38 Uhr

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat einen Käufer für den Standort Lülsdorf südlich von Köln gefunden. Das Werk und das damit verbundene Geschäft mit Cyanurchlorid in Wesseling gehe an die International Chemical Investors Group (ICIG), teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Essen mit. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Bereits Anfang März hatte Evonik-Chef Christian Kullmann im Zuge der Veröffentlichung der Jahreszahlen von Verhandlungen im fortgeschrittenen Stadium gesprochen.