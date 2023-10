Religion Evangelischer Kirchentag 2027 zu Gast in Düsseldorf Von dpa | 06.10.2023, 20:08 Uhr | Update vor 15 Min. Kirche Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der 40. Deutsche Evangelische Kirchentag findet 2027 in Düsseldorf statt. Das teilte das Präsidium des Kirchentages am Freitag in Fulda mit. Damit ist die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt nach 1973 und 1985 zum dritten Mal Gastgeber. „Der Kirchentag nimmt die Einladung nach Düsseldorf gerne an“, sagte die Generalsekretärin Kristin Jahn laut Mitteilung. „Kirchentag steht für Dialog, für Zusammenhalt und für Engagement in der Gesellschaft - was könnte es derzeit Wichtigeres geben? Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Menschen in der Stadt und der Region fünf Tage lang eine besondere Großveranstaltung zu feiern, über die Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen“, sagte Jahn.