Blindgänger Evakuierungen in Oberhausen wegen Bomben-Sprengung begonnen Von dpa | 13.10.2022, 11:27 Uhr

In Oberhausen und Duisburg hat am Donnerstagmorgen die Evakuierung von mehr als 4000 Menschen begonnen. Sie müssen ihre Häuser verlassen, weil am Nachmittag eine 20-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden soll. Eine Entschärfung der in der Nähe der Emscher im Oberhausener Stadtteil Holten gefundenen Bombe war nach Angaben der Stadt nicht möglich.