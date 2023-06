Europol Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa/Symbolbild up-down up-down EU-Polizeibehörde Europol-Razzia in mehreren deutschen Städten Von dpa | 15.06.2023, 09:27 Uhr

Im Rahmen einer von Europol koordinierten Aktion haben Polizisten am Donnerstagmorgen in mehreren deutschen Städten Wohnungen durchsucht. Einen Einsatz habe es in Wuppertal gegeben, sagte eine Sprecherin der Behörde in Den Haag. Zu weiteren Einsatzorten machte sie keine Angaben. Auch in anderen Ländern fänden Durchsuchungen statt. Worum es bei der Aktion ging, will die Behörde im Laufe des Tages mitteilen, wenn der Einsatz überall abgeschlossen ist.