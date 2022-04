Umweltministerin Ursula Heinen-Esser lehnt Rücktritt ab FOTO: Patric Fouad Regierung Europaminister: Teilnahme an Geburtstagsfeier auf Mallorca Von dpa | 08.04.2022, 04:54 Uhr | Update vor 31 Min.

NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat seine Teilnahme an einer „privaten Geburtstagsfeier“ auf Mallorca zusammen mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und weiteren Regierungsmitgliedern wenige Tage nach der Flutkatastrophe bestätigt. Der Minister sei am Freitag, 23. Juli 2021, gegen Mittag nach Mallorca geflogen und am Sonntagnachmittag darauf nach Deutschland zurückgekehrt, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Holthoff- Pförtner sei „in der Zeit vollumfänglich arbeitsfähig und immer erreichbar“ gewesen.