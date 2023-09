Mehr als 80 Werke von französischen, belgischen, russischen, ukrainischen, österreichischen und deutschen Künstlern aus den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zeigt das Osthaus Museum in Hagen. Darunter sind große Namen wie Marc Chagall, Wassily Kandinsky, Auguste Renoir, Alexej von Jawlensky, André Derain, Albert Marquet, Max Liebermann oder auch Max Beckmann, Emil Nolde, Oskar Kokoschka und Ernst Ludwig Kirchner. Vom 29. September 2023 bis 7. Januar 2024 werde mit der Ausstellung „Europäische Avantgarde - Vision und Realität“ bestehend aus rund 60 Gemälden, einigen Skulpturen und vielen Arbeiten auf Papier „Weltklasse“ gezeigt.



Parallel dazu gibt es Einblicke in eine wichtige Seite des osteuropäischen Expressionismus. Die Ausstellung „David und Vladimir Burliuk - Meister der Experimente“ mit 40 Werken aus den Jahren 1909 bis 1949 sei die erste Übersichtsausstellung der Brüder überhaupt in Deutschland. Die Avantgarde-Künstler hätten große Bedeutung für die ukrainische Kunstgeschichte, betonte das Museum. Die Doppelausstellung ist auch als eine Hommage an den Museumsgründer Karl Ernst Osthaus gedacht: Im kommenden Jahr wäre der Privat-Sammler 150 Jahre alt geworden.