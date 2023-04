Marie-Agnes Strack-Zimmermann Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archiv up-down up-down Wahlen Europa-Spitzenkandidatur der FDP: Strack-Zimmermann bereit Von dpa | 20.04.2023, 05:53 Uhr

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat ihre Bereitschaft erklärt, als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Europawahl anzutreten. „Wenn die Freien Demokraten der Meinung sind, dass ich die Richtige an dieser Stelle wäre, dann werde ich mich dem fügen“, sagte Strack-Zimmermann am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. „Ich glaube, dass (...) wir die Kraft Europas unterschätzen“, betonte die Düsseldorferin. Als deutsche Staatsbürgerin und Politikerin wünsche sie sich, „dass wir in Deutschland eine größere Rolle in Europa spielen“.