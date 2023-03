Bertelsmann-Stiftung - Jahrespressekonferenz Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Online-Umfrage EU: Zwei Drittel wollen Ukraine in Staatenverbund aufnehmen Von dpa | 22.03.2023, 13:51 Uhr

Fast zwei Drittel der EU-Bürger sind laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung für eine Aufnahme der Ukraine in die EU in den nächsten Jahren. Eine entsprechende EU-weite Online-Umfrage mit rund 13.000 Teilnehmern präsentierten die Stiftungsvorstände, Ralph Heck und Brigitte Mohn, am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz in Gütersloh. Die Stiftung unterstütze Hilfsinitiativen für die Ukraine finanziell und helfe auch an ihrem Standort Gütersloh bei der Aufnahme Schutzsuchender, sagte Brigitte Mohn.