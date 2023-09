Kunst Essener Museum Folkwang erhält Preis Kauft Boehm-Werkgruppe Von dpa | 06.09.2023, 10:03 Uhr | Update vor 37 Min. Museum Folkwang Foto: picture alliance / dpa/Archivbild up-down up-down

Das Essener Museum Folkwang bekommt den erstmals verliehenen und mit 50.000 Euro dotierten Preis des Berliner Stifterpaars Tiemann. Das Museum kauft damit eine Werkgruppe des Berliner Künstlers Armin Boehm (geboren 1972) an, wie die Tiemann-Stiftung am Mittwoch mitteilte. Der Preis werde am 3. November in Anwesenheit der Stifter im Essener Museum übergeben, teilte die Stiftung mit. Dann werden die vier Bilder der Boehm-Werkgruppe auch bereits in Essen ausgestellt.