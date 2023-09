Kirche Essener Bischof Overbeck bittet Gemeinden um Entschuldigung Von dpa | 22.09.2023, 14:47 Uhr | Update vor 25 Min. Bischof Franz-Josef Overbeck Foto: Marcel Kusch/dpa up-down up-down

Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat die Gemeinden des Ruhrbistums um Entschuldigung für Fehler im Umgang mit Vorwürfen gegen Kardinal Franz Hengsbach gebeten. Er habe bereits 2011 von einem ersten Missbrauchsvorwurf gegen Hengsbach erfahren, schrieb er in einem Brief an die Gemeinden. Da er von der Kongregation für Glaubenslehre in Rom die Rückmeldung bekommen habe, dass die Vorwürfe nicht plausibel seien, habe er danach aber nichts weiter unternommen. „Im Ergebnis muss ich nun eingestehen, dass die Vorwürfe im Jahr 2011 falsch eingeschätzt wurden und den Betroffenen Unrecht geschehen ist“, schreibt Overbeck.