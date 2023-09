Missbrauchsvorwürfe Essen will Hengsbach-Platz umbenennen Von dpa | 20.09.2023, 14:56 Uhr | Update vor 48 Min. Kirche Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen gegen den 1991 gestorbenen Essener Kardinal Franz Hengsbach will die Stadt den Kardinal-Hengsbach-Platz in der Innenstadt umbenennen. „Ich nehme die Anschuldigungen sehr ernst“, erklärte der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen auf Anfrage. Das weitere Vorgehen der Stadt werde eng mit dem Bistum und dem Generalvikariat abgestimmt. „Klar ist aber auch, der Kardinal-Hengsbach-Platz in Essen wird so nicht mehr heißen können“, erklärte der CDU-Politiker.