Böller und Brandsatz bei Tuningtreff geworfen Foto: Albrecht/7aktuell/dpa up-down up-down Recklinghausen Eskalierter Tuningtreff: Polizei für Null-Toleranz-Strategie Von dpa | 07.11.2022, 16:56 Uhr

Nach Ausschreitungen bei einem Treffen der Tuning- und Raserszene im Kreis Recklinghausen mit einer Verletzten und einem in Richtung eines Streifenwagens geworfenen Brandsatz hat die Polizei verstärkte Kontrollen angekündigt. „Diejenigen, die Polizistinnen und Polizisten angreifen und Verletzungen anderer in Kauf nehmen, sind Straftäter und wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen sie vorgehen“, erklärte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen am Montag.