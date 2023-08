Verkehr Eskalation bei Polizeikontrolle: Zwei Beamte verletzt Von dpa | 09.08.2023, 18:40 Uhr | Update vor 16 Min. Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down

Eine Polizistin und ein Polizist sind am Mittwoch bei einer Kontrolle in Köln von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Der Beamte sei mit einer Gesichtsfraktur, die Beamtin mit Atemnot in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung setzten die Polizisten auch Taser und Pfefferspray gegen einen 17-Jährigen ein. Der Jugendliche wurde verletzt und ambulant behandelt.