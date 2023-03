Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Missbrauchsvorwürfe Erzieherin wehrt sich mit Verleumdungsklage Von dpa | 03.03.2023, 12:22 Uhr

Im Fall von Missbrauchsvorwürfen in einer Kita in Burscheid hat eine der beiden von Müttern beschuldigten Erzieherinnen ihrerseits Anzeige erstattet: wegen Verleumdung. Die drei Mütter sollen sie fälschlicherweise des Missbrauchs beschuldigen - so lautet einem Sprecher der Kölner Polizei zufolge der Inhalt der Anzeige. Die Anzeige ging demnach am Montag ein, also am selben Tag, an dem sich auch die drei Mütter an die Polizei wandten.