Finanzbericht 2021 Erzbistum Paderborn sieht Bilanzrisiken wegen hoher Kosten Von dpa | 28.09.2022, 13:18 Uhr

Das Erzbistum Paderborn hat dank anziehender Konjunktur in der Corona-Pandemie und mehr Kirchensteuer-Einnahmen 2021 einen Überschuss erwirtschaftet. Unterm Strich machte das Erzbistum im vergangenen Jahr ein Plus von 24 Millionen Euro. Dank einer aufgelösten Corona-Rücklage lag der Überschuss sogar bei 32,5 Millionen Euro, wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte.