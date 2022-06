ARCHIV - Hans-Josef Becker, Erzbischof von Paderborn vor dem Fuldaer Dom. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild FOTO: Arne Dedert Erzbistum Paderborn Erzbischof möchte in Ruhestand gehen: Gesuch beim Papst Von dpa | 10.06.2022, 10:06 Uhr

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat Papst Franziskus um die Entpflichtung von seinen Aufgaben als Erzbischof gebeten. Das hat der Bischof am Freitagmorgen in Paderborn mitgeteilt. Es sei an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben. Becker war am Mittwoch 74 Jahre alt geworden. „Ich spüre, dass der Zeitpunkt einer verantwortungsvollen Übergabe meines Amtes gekommen ist“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung.