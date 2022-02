Ukraine-Konflikt - Düsseldorf FOTO: Federico Gambarini Nordrhein-westfalen „Erstick dran“: Karnevalistischer Putin-Wagen unterwegs Von dpa | 28.02.2022, 11:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Überraschung in Düsseldorf: Wagenbauer Jacques Tilly lässt am Rosenmontag einen eigens angefertigten Karnevalswagen zum Ukraine-Krieg durch die Stadt rollen. Die überlebensgroße Karikatur aus Drahtgeflecht und Pappmaché zeigt Wladimir Putin wie er sich die Ukraine in den Rachen steckt mit dem Spruch „Erstick dran!!!“.