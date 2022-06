NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) steht nach seiner Wiederwahl vor der Staatskanzlei. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Landtag Erstes Schwarz-grünes Kabinett in NRW wird vereidigt Von dpa | 29.06.2022, 03:34 Uhr

Eineinhalb Monate nach der Landtagswahl steht am Mittwoch (ab 13.00 Uhr) der Schlussakt beim Entstehen der ersten schwarz-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen an. Der frisch wiedergewählte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) überreicht im Ständehaus in Düsseldorf seinen künftigen zwölf Ministerinnen und Ministern die Ernennungsurkunden. Anschließend werden die Kabinettsmitglieder im Landtag vereidigt (14.00 Uhr).