Winter Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Erstes kleines Wintersport-Wochenende im Sauerland Von dpa | 03.12.2022, 02:50 Uhr

Es sind erstmal nur zwei Pisten - aber die reichen für das erste kleine Wintersport-Wochenende im Sauerland. Das Skiliftkarussell in Winterberg startet in die Saison. Richtig los geht der Betrieb dann an Weihnachten.