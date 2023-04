Absperrung Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Erster Werktag mit vielen Sperrungen bei Bahn im Ruhrgebiet Von dpa | 03.04.2023, 02:47 Uhr

Seit Freitagabend fährt die Bahn im Ruhrgebiet fast überall nach einem Sonderfahrplan. In den Osterferien wird an mehreren wichtigen Strecken gleichzeitig gebaut - mit massiven Auswirkungen. Zum Start in die neue Woche trifft das nun auch die vielen Pendler.