Bildung Erste ukrainische Lehrkräfte an Schulen in NRW eingestellt Von dpa | 11.05.2022, 21:50 Uhr

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen haben erste Lehrkräfte aus der Ukraine eingestellt. Insgesamt 61 ukrainische Lehrerinnen und Lehrer seien bisher aufgenommen worden oder stünden kurz vor der Einstellung, teilte Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch mit. Weitere 185 Lehrkräfte hätten konkretes Interesse an der Arbeit bekundet.