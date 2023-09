Überschwemmungsgebiet Erste THW-Hilfslieferung in Libyen eingetroffen Von dpa | 14.09.2023, 19:02 Uhr | Update vor 49 Min. THW-Hilfsgüter für Libyen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Eine erste Hilfslieferung des Technischen Hilfswerks (THW) für das Überschwemmungsgebiet ist in Libyen eingetroffen. Zwei Bundeswehrflugzeuge mit insgesamt 30 Tonnen Hilfsgütern des THW an Bord seien am Donnerstagabend im libyschen Bengasi gelandet, sagte ein THW-Sprecher. Begleitet wurden die Flüge vom niedersächsischen Bundeswehrstandort Wunstorf aus von zwei Logistikern des THW, die für die ordnungsgemäße Übergabe der Lieferung an die Behörden vor Ort Sorge trugen.