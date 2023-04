Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Ferienzeit Erste Reisewelle: Chaos im Verkehr bisher ausgeblieben Von dpa | 01.04.2023, 12:58 Uhr

Auf den Straßen und an den Flughäfen in NRW ist das befürchtete Reisechaos zu Beginn der Osterferien ausgeblieben. Am Flughafen Düsseldorf betrug die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut der Website des Flughafens zeitweise maximal 20 Minuten, am Airport Köln-Bonn waren es rund drei Minuten. Auch die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen verliefen jeweils unproblematisch.