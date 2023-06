Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen Foto: Martin Gerten/dpa up-down up-down Verkehr Erste große Ferienreisewelle in NRW erwartet Von dpa | 20.06.2023, 05:29 Uhr

Die Sommerferien in NRW beginnen in diesem Jahr besonders früh und das auch noch mitten in der Woche. Der Termin hat für Familien, die gleich in den ersten Wochen verreisen, allerdings auch Vorteile.