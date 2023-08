Bildung Erste Alltagshelfer in Grundschulen: Weniger Klassenarbeiten Von dpa | 04.08.2023, 10:31 Uhr | Update vor 14 Min. Grundschule Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen sollen im neuen Schuljahr besondere Unterstützung erhalten. Um die Lehrkräfte von organisatorischem Aufwand zu entlasten, werden die ersten rund 400 sogenannten Alltagshelfer eingestellt. Das kündigte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Freitag in Düsseldorf an. Außerdem soll bei den bisher umfangreichen Dokumentationspflichten und langwierigen Konzeptarbeiten entbürokratisiert werden.