Wetter Erst Nebel und dann auch Sonne: Freundlicher Wochenstart Von dpa | 11.02.2023, 10:31 Uhr

Nach einer nasskalten Nacht mit Sprühregen geht es in Nordrhein-Westfalen zunächst neblig-trüb in den Sonntag. Die Temperaturen liegen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dabei zwischen sechs und zwei Grad Celsius, in der Eifel können sie auf den Gefrierpunkt sinken. Im Verlauf des Tages dann reißt es aber vor allem im Westen des Landes auf, bei Temperaturen bis zehn Grad erwartet die Menschen ein freundlicher Sonntag.