Wetter Erst Frost und Sonne am Sonntag: Dann folgt Wetterwechsel Von dpa | 17.12.2022, 12:05 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Ausklang des Wochenendes nochmals klares und frostiges Winterwetter. In der Nacht zum Sonntag gibt es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strengen Frost mit Temperaturen, die örtlich auf minus 13 Grad fallen können. Von Westen her ziehen im Verlauf der Nacht einzelne Wolkenfelder durch.