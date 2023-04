Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Erneut Warnstreiks an den beiden größten NRW-Flughäfen Von dpa | 21.04.2023, 03:02 Uhr

Wer in den Flieger will, muss vorher durch die Sicherheitsschleusen. An den beiden größten Airports in Nordrhein-Westfalen dürfte das am Freitag schwierig werden. Denn eine Gewerkschaft ruft die in besagten Schleusen tätigen Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung auf.