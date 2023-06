Abiturprüfung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Erneut Mädchen bei NRW-Abiturienten in der Überzahl Von dpa | 19.06.2023, 14:11 Uhr

Bei den Abiturienten in Nordrhein-Westfalen sind Mädchen weiter deutlich in der Überzahl. Zum Ende des Schuljahres 2021/22 waren 55,7 Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten weiblich (39.295) und 44,3 Prozent (31.275) männlich, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Ähnlich hoch war der Prozentsatz der Abiturientinnen zuletzt im Schuljahr 2010/2011, wie eine Sprecherin des Landesamtes erläuterte. 1990 haben nach früheren Angaben erstmals mehr Mädchen als Jungen in NRW Abitur gemacht.